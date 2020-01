Esami di maturità: annunciate dal MIUR le materie della seconda prova scritta

Sono state rese note sulle pagine web ufficiali del MIUR (Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) le materie che saranno oggetto della seconda prova scritta dell’Esame della Scuola secondaria di secondo grado (detto in parole povere, quello che un tempo si chiamava "Esame di maturità").

Per l’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera, articolazione Enogastronomia, le materie della seconda prova saranno Laboratorio di servizi enogastronomici-cucina e Scienza e cultura dell’alimentazione. All’Istituto per i Servizi per l’agricoltura, i ragazzi avranno Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore ed Economia agraria e dello sviluppo territoriale. Al Tecnico per il Turismo ci saranno Discipline turistiche e aziendali e Lingua inglese. Al Tecnico indirizzo Informatica, Sistemi e reti e Informatica.

Per il Liceo scientifico, le materie saranno Matematica e Fisica. Per il Classico, Greco e Latino. Al Liceo delle Scienze umane, opzione Economico-sociale, ci saranno Diritto ed Economia politica e Scienze umane.

“Per conoscere tutte le altre materie collegatevi con il nostro sito dove trovate anche le prime informazioni sulla prova orale”, ha dichiarato il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina.

Tra le altre cose, il ministro Azzolina ha lanciato l'hashtag #MaturitàVentiVenti che accompagnerà sui social, da oggi e fino alla fine degli Esami, le comunicazioni rivolte agli studenti che avranno l’obiettivo di chiarire ogni aspetto dell’Esame, ma anche di fornire suggerimenti utili per lo studio.