I residenti della zona Carenda: "Grazie all'amministrazione di Albenga per la messa in sicurezza del rio"

Un comitato di una ventina circa di famiglie che si raggruppa sotto la definizione di "frontalieri del rio Carenda", esprime il proprio ringraziamento all'amministrazione comunale di Albenga, che ha ultimato i lavori di messa in sicurezza del letto del corso d'acqua.

L'area era stata considerata oggetto di "somma urgenza" a dicembre 2019 e in quella circostanza il sindaco Riccardo Tomatis aveva annunciato: “Il rio Carenda è stato oggetto di progettazione per la manutenzione ordinaria già a settembre 2019. Da quel momento sono partite le richieste per ottenere le autorizzazioni necessarie ad intervenire; in particolare l’autorizzazione idraulica (chiesta alla Regione) e le autorizzazioni inerenti la zona SIC (chieste attraverso la Provincia). Ad oggi abbiamo ottenuto l’autorizzazione idraulica ma non quella inerente la zona SIC. Tuttavia, stante la criticità della situazione è necessario intervenire con urgenza".

Il 3 gennaio era stata ufficialmente annunciata la partenza dei lavori per porre rimedio all'erosione delle sponde.