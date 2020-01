"Patto per la Val Bormida", il presidente della Regione Toti presenta il mezzo polifunzionale per la sicurezza stradale del territorio (FOTO)

Un accordo tra Regione e Provincia per sostenere i Comuni della Val Bormida durante il periodo invernale. Lo scorso 29 settembre presso la biblioteca civica "Rossi" di Cairo Montenotte, è stato firmato il "Patto per la sicurezza stradale della Valle Bormida" alla presenza del presidente della Regione Giovanni Toti, dell'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e dei sindaci del territorio.

Il patto prevede fondi per l'ammodernamento dei mezzi di Protezione Civile e la sicurezza stradale. Nel dettaglio, l'acquisto da parte della Regione di un mezzo multifunzione dotato di lama e spargisale per l'inverno, ma convertibile anche per la manutenzione stradale:

"Ecco uno dei primi mezzi acquistati grazie al Patto per la Val Bormida voluto da Regione Liguria: un mezzo polifunzionale per la sicurezza stradale del territorio, che rientra nei 350 mila euro che abbiamo stanziato per affrontare al meglio le emergenze legate al maltempo - ha reso noto il presidente Toti con un post su Facebook che presenta l'acquisto del nuovo mezzo - Una risposta concreta per aiutare il nostro entroterra ed essere vicini ai sindaci dei piccoli paesi, che non dobbiamo lasciare indietro. Avanti Liguria, non ci fermiamo!".