Riqualificata via Madino, Frascherelli: "Ora è degna della bellezza di Varigotti"

Completata l’opera pubblica di Via Madino a Varigotti. “Intervento di riqualificazione importante per il Borgo Saraceno. L’ultima parte di Varigotti che attendeva una sistemazione adeguata, e degna della bellezza di Varigotti”, il commento del Primo cittadino Ugo Frascherelli.

L’Assessore ai lavori pubblici Andrea Guzzi entra nel dettaglio: “Quasi 200 mila euro di intervento per il rifacimento di sottoservizi, regimazione acque, prima del tutto inesistente, e la nuova pavimentazione in cotto e ciottoli, come nella restante parte del Rione, in sostituzione del precedente asfalto e cemento rattoppato e vetusto.”

Un cantiere avviato lo scorso autunno e concluso in questi giorni nonostante le piogge intense di fine anno che di certo ne hanno rallentato le lavorazioni.

“Siamo particolarmente fieri di questa semplice ma tanto attesa opera pubblica che rappresenta un segnale di risveglio dopo i drammatici eventi di novembre-dicembre 2019 che hanno colpito duramente la nostra Regione ed in particolare la nostra Varigotti”, concludono Sindaco e Vice Sindaco.