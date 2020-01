Investimento nella mattinata, intorno alle 11, a Pietra Ligure in viale della Repubblica, dove un'auto, al cui volante si trovava una persona anziana, ha colpito e travolto uno scooter.

La donna alla guida di quest'ultimo è stata soccorsa dai volontari della pubblica assistenza Pietra Soccorso e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona. Per lei, stando alle prime indicazioni, non si sono riscontrati traumi particolarmente gravi.