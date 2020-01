La Turco Silvestro chiude per 'questioni famigliari': 18 lavoratori coinvolti tra Bagnasco e Albenga

Una questione famigliare. Questo c’è alla base della chiusura della Turco Silvestro di Bagnasco e Albenga. Nella sede produttiva del comune in Val Tanaro sono impiegati 13 lavoratori, 5 nello stabilimento di Albenga.



Il 7 gennaio è stato eseguito lo sfratto con ufficiale giudiziario. E la produzione è ferma, nonostante, come spiega il sindaco bagneschese Giuseppe Carazzone: “Il lavoro c’è e gli ordini non mancano”.



La diatriba sarebbe nata tra i fratelli Turco anni fa. Uno è proprietario dei “muri” degli stabilimenti, l’altro dei macchinari. Una situazione che sembra non avere risoluzione.



L’azienda è nata ad Albenga ed è specializzata nella produzione di terriccio (substrtai per l’ortoflorovivaismo). Nel 1993 aveva spostato l’unità produttiva nel monregalese nei capannoni dismessi dalla F.E.R. della Ferroli (società produttrice di termosifoni in ghisa) che a sua volta aveva ereditato gli stabilimenti dalla Balbontin che qui si era insediata negli anni ’60.



Da inizio del 2020 sono stati posti i sigilli e sembra difficile una risoluzione.



“Abbiamo seguito la vicenda da vicino – continua ancora il sindaco – ci siamo messi a disposizione convocando i fratelli con i rispettivi legali per trovare una soluzione per garantire la continuità produttiva. Si è presentato solo uno dei fratelli. Difficile situazione per la nostra vallata che si aggiunge alla crisi dell’ex Alpitel”.



Per martedì mattina, 4 febbraio, è stato convocato un presidio davanti allo stabilimento piemontese.



“Azienda stabile nei livelli produttivi – spiega Davide Mollo segretario Fiom Cuneo – oltre all’azienda c’è un discreto indotto coinvolto dalla diatriba tra due fratelli. C’era stata anche da parte dei lavoratori la volontà di costituirsi come cooperativa pur di mantenere la produzione.”