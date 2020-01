Restyling di piazza della Vittoria: Cairo Democratica interroga il sindaco Lambertini

I consiglieri di Cairo Democratica interrogano il sindaco Paolo Lambertini in merito al rifacimento di piazza della Vittoria.

"Abbiamo appreso che si sono svolti i primi sopralluoghi con i responsabili dello studio di ingegneri a cui è stato affidato progetto di restyling della piazza - spiegano i consiglieri Matteo Pennino, Alberto Poggio e Giorgia Ferrari - Sempre da quanto riferito, il progetto dovrebbe essere consegnato intorno ai primi giorni di febbraio del 2020. Ad oggi però, non è stata condivisa alcuna informazione con il nostro gruppo consigliare da parte dell'attuale giunta".

Il gruppo "Cairo Democratica" - si legge nel documento - interroga il sindaco per avere informazioni in merito allo stato attuale del progetto, in particolare in merito alle opere strutturali, funzionali ed estetiche richieste dalla giunta allo studio di progettazione; conoscere le intenzioni dell'attuale giunta in merito alla destinazione futura del mercato settimanale una volta conclusi i lavori di restyling di piazza della Vittoria; apprendere come e dove si svolgerà il mercato settimanale durante i lavori.