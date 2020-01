Savona, approvato dall'amministrazione comunale il Piano triennale sulla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Come da obbligo di legge previsto ogni anno il 30 di Gennaio, l'Amministrazione Comunale di Savona ha approvato l'aggiornamento del Piano triennale sulla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il documento riporta una sintesi del monitoraggio delle attività svolte nello scorso anno con la previsione dell'attività che sarà svolta dall'amministrazione nel prossimo triennio. Inserite le novità discendenti dalla programmazione delineata dall'autorità nazionale nel corso dello scorso anno, ossia le normative in materia di pubblicazione della situazione patrimoniale reddituale degli incarichi di alta amministrazione che la giunta comunale ha già affrontato con delibera del novembre dello scorso anno in materia di rotazione straordinaria. Inoltre è stato implementatato rispetto al 2019 il regolamento sull'accesso generale (documentale-civico e consigliare).