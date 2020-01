Zone di particolare valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico per l'insediamento di attività commerciali: intesa tra Regione Liguria, Comune di Savona e Camera di Commercio

Approvata l'intesa tra Regione Liguria, Comune di Savona e Camera di Commercio per l'individuazione di zone di particolare valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico (art 1 comma 4 del DLGS 222/2016) per l'insediamento di attività commerciali.

"Dopo un intenso lavoro e dopo un confronto con le associazioni di categoria e l'ok da parte della Sovrintendenza, e insieme alla Regione e Camera di Commercio è stata approvata questa intesa - spiega l'assessore alle Attività Produttive Maria Zunato - le piantine allegate sono quelle che delimitano sia l'area A che l'area B nell'ambito delle quali sono specificate quali sono le tipologie di attività vietate e quelle ammesse. Un grande risultato perchè finalmente nel centro storico e in quelle vie indicate nelle planimetrie allegate ci sarà la possibilità di regolamentare in modo puntuale le attività ammesse e quelle non ammesse".