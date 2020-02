Regione, approvato il Bando di attuazione del Programma Nazionale di Interventi a favore dell'apicoltura

Le risorse potranno essere utilizzate secondo criteri precisi, per determinate attività legate al settore: acquisto di attrezzature per l’apicoltura, acquisto di arnie, acquisto di api regine e sciami, ricerche finalizzate alla lotta alle malattie e agli aggressori dell’alveare.

Inoltre, dal momento che il programma nazionale, costituito dai programmi di ciascuna Regione, è cofinanziato da UE e stato in misura del 50% ciascuno e che la gestione finanziaria di tutte le misure del bando, è demandata all’agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, il Programma non rappresenta un onere finanziario per la Regione Liguria;