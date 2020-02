Albenga, restyling di via Carloforte. Ciangherotti: "Lavorare a testa bassa per trasformare il Palazzo delle Salute in realtà"

"Sono ovviamente soddisfatto che abbia avuto successo la mia proposta di destinare una delle costruzioni sequestrate in via Carloforte a ‘Palazzo della Salute’. Grazie all’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale, che non solo ha apprezzato la proposta, ma ha deciso di appoggiarla, ma grazie anche al sindaco di Albenga e medico Riccardo Tomatis che, nonostante il suo ruolo in una struttura sanitaria convenzionata, ha aperto alla proposta dell’opposizione" commenta Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e assessore provinciale.

"Il centrodestra, unito, ha dimostrato di avere proposte e tanta voglia di lavorare per il bene della città e dei cittadini, anche dai banchi dell’opposizione, senza farsi condizionare da nessuno. E proprio il centrodestra trasforma la mozione in Ordine del giorno per convocare un Consiglio comunale straordinario (in 5 consiglieri comunali possiamo farlo) per discutere subito la destinazione d’uso entro 20 giorni. Crediamo sia necessario accelerare i tempi per dare ad Albenga una struttura che, finalmente, possa dare un servizio sanitario adeguato a tutti” conclude Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale e assessore provinciale.