"A causa dell’emergenza sanitaria internazionale riguardante la diffusione del “novel coronavirus”, l’evento “Lift The Future” dedicato all'inaugurazione commerciale del nuovo terminal container e inizialmente in programma per mercoledì 12 febbraio è rimandato a data da definirsi. E’ confermato l’arrivo della prima nave commerciale a metà febbraio".

Lo comunica in una nota APM Terminals Vado Ligure.