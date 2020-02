Facebook "da record": oltre mille iscritti in 24 ore per la pagina "Sei di Finalborgo se..."

La nuova pagina Facebook “Sei di Finalborgo se...”, interamente dedicata a questo rione finalese, a meno di 24 ore dalla sua nascita, ha superato quota 1000 iscritti.

Per la precisione, nella mattinata del 31 gennaio, quando ormai le 24 ore erano passate, gli iscritti erano già diventati 1293.

Oltre un migliaio di iscritti non “virtuali”, non persone che hanno cliccato semplicemente “mi piace” per simpatia per poi dimenticarsene un attimo dopo, ma al contrario un migliaio di utenti attivi, tutti accomunati dal fatto di essere “innamorati” del Borgo, pronti a condividere foto d’epoca, antiche insegne e vetrine, aneddoti, curiosità, scorci di indimenticabile bellezza.

Uno spazio dove il tipico “mugugno” ligure è bandito, per lasciare il posto a messaggi di amicizia, positività e speranza. E così, tra la foto di una viuzza suggestiva della quale rischiavamo di dimenticare l’esistenza, un tramonto o un’alba mozzafiato, un ritratto di qualche “nostro caro vecchio” che non c’è più, in mezzo alla pioggia di “like” scende ogni tanto anche qualche lacrimuccia di commozione.

Spiegano coralmente Pier Firpo, Maura Firpo e Lucia Muscari, fondatori e “admin” (cioè amministratori) della pagina “Sei di Finalborgo se...”: “Per noi questo progetto ha una duplice valenza.

Dal punto di vista del passato, infatti, per noi è importante tutelare in ogni modo possibile la memoria di tutto ciò che riguarda la storia, le abitudini, le tradizioni, le curiosità del Borgo, ricordando anche le persone, i fatti, i luoghi che lo hanno reso e che lo rendono tuttora un posto unico e particolare.

Dal punto di vista del futuro, invece, non c’è nessuna operazione nostalgia: non deve essere una pagina morta, fatta solo di ricordi e di malinconia, ma sarà una vera e propria piattaforma viva per tenere il Borgo sempre attivo e farlo crescere sotto ogni punto di vista. Abbiamo tantissimi progetti e attraverso questa pagina li sveleremo passo dopo passo”.