Maltempo autunno 2018, in arrivo oltre 3 milioni di euro per la Val Bormida

Oltre 3 milioni di euro alla Val Bormida per l'emergenza maltempo dell'autunno 2018 (danni e aggravamento). Nella giornata odierna presso la Sala Colombo delle Regione, si è tenuta la conferenza stampa per la firma del decreto di approvazione del Piano di riparto dei fondi di Protezione civile per l’annualità 2020, pari complessivamente a 142 milioni di euro (LEGGI ARTICOLO). Tale Piano verrà inviato al Dipartimento nazionale della Protezione civile per il via libera definitivo.

Nel dettaglio i comuni finanziati: Bardineto 700 mila euro; Bormida 231.900,00 euro; Cairo Montenotte 105 mila euro; Calizzano 150 mila euro; Dego 662.700,00 euro; Mallare 259.500,00 euro; Murialdo 100 mila euro; Piana Crixia 360 mila euro; Plodio 160 mila euro e Roccavignale 100 mila euro.

Tra questi anche il comune di Carcare con una somma assegnata pari 985 mila euro per un "intervento di resilienza delle strutture e infrastrutture presenti lungo le sponde del torrente Bormida di Pallare, in prossimità di piazza Caravadossi e dintorni".

"Con questo progetto andiamo a risolvere una bella criticità. Infatti, poco dopo l'ultima passerella situata a valle (all'altezza di piazza Caravadossi ndr), è presente un collo a imbuto che crea un innalzamento del fiume a monte. Con l'eliminazione di questo problema, recuperiamo scorrevolezza e riduciamo ulteriormente il rischio di esondazione" spiega il primo cittadino carcarese De Vecchi.

Un milione di euro circa, è stato assegnato alla provincia di Savona per la messa in sicurezza delle strade di competenza di Palazzo Nervi. 700 mila euro circa, saranno destinati alla rete viaria in Val Bormida, duramente colpita dal maltempo.