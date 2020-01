Tutela idrogeologica: a Noli il massimo contributo in provincia con 4,6 milioni di euro. Il sindaco Fossati: "Immensa soddisfazione"

Il sindaco di Noli Lucio Fossati affida a questa nota le sue considerazioni in merito a quanto assegnato alla città come contributo post-maltempo: "E' con immensa soddisfazione che possiamo annunciare l'ottenimento di ingenti risorse per la lotta al dissesto idrogeologico ed all'aumento del grado di sicurezza del nostro territorio pesantemente martoriato dagli eventi meteomarini e pluviometrici intensi degli ultimi due anni.

Questa mattina la Regione Liguria ha ufficializzato in apposita conferenza stampa l'assegnazione di oltre 4.600.000 euro a cui vanno aggiunti 1.700.000 euro per il ripristino dei danni alluvionali.

Tra questi la completa messa in sicurezza e riqualificazione ambientale del Rio ed ex cava Mazzeno che in occasione di forti piogge mette seriamente a rischio l'incolumità di cose e persone riversando migliaia di metri cubi nel fondovalle.

Tali interventi consentiranno un notevole miglioramento delle condizioni di sicurezza evitando provvedimenti di evacuazione od inagibilità di parte dell'abitato circostante fortemente a rischio.