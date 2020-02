La Costa Smeralda riparte oggi per Savona: a bordo nessun caso di Coronavirus

Ripartirà oggi, con direzione Savona, la Costa Smeralda bloccata nella giornata di ieri a Civitavecchia per un caso sospetto di Coronavirus. Per fortuna, come comunicato da Costa Crociere, gli accertamenti effettuati dalle Autorità Sanitarie italiane sull’ospite hanno dato esito negativo, e il caso è quindi riconducibile a una comune influenza.

"Grazie ai protocolli che vengono applicati a bordo della flotta, il nostro medical-team aveva prontamente individuato la scorsa notte un caso di forma febbrile sospetta su una 54enne, poche ore prima dell’arrivo della nave a Civitavecchia. Non appena rilevato il caso, sono state immediatamente attivate a titolo precauzionale le procedure previste, informando le Autorità, che all’arrivo della nave al porto di Civitavecchia hanno dato seguito a tutti gli accertamenti necessari. Pur comprendendo il disagio venutosi a creare, le procedure in vigore e la collaborazione con le Autorità Sanitarie si sono dimostrate efficaci nel gestire questa situazione straordinaria, garantendo i livelli massimi di sicurezza per tutti gli ospiti, l’equipaggio e tutta la collettività" ha spiegato in una nota Costa Crociere.

Come riportato nella giornata di ieri, la nave salterà lo scalo di La Spezia. Rimarrà ormeggiata a Civitavecchia per poi partire alle ore 18 di oggi, alla volta di Savona. Riprendendo cosi il suo programma regolare di crociere.