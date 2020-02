Al via la produzione del nuovo film prodotto dall'associazione ligure D&E Animation: primo ciak in un bar della Londra Vittoriana

“Mondi Paralleli” è un’avventura attraverso un viaggio nel tempo che trascinerà lo spettatore dalla lontana Londra vittoriana del 1800 fino alla Genova medievale del 1285, dove personaggi di fantasia incontreranno nomi illustri della storia, come un giovane Guglielmo Marconi interpretato dal pietrese Andrea Savina fino ai grandi capitani genovesi Oberto Doria e Oberto Spinola, rispettivamente Alessandro Oliveri ed Enrico Salerno, insieme a Davide Arrighini che vestirà i panni di Corrado Doria. Questi sono solo alcuni dei nomi del ricco cast di Mondi Paralleli, diretto dal regista Gioele Fazzeri.

Motore partito, azione! Il nuovo progetto cinematografico dell’associazione D&E Animation accende le telecamere. Prima trasferta oltre confine regionale per poi approdare in Liguria per tutto il resto della produzione. Ad ospitare le prime due giornate di ripresa sarà un noto locale di Novi Ligure scelto per ricreare un bar della Londra vittoriana. Subito protagonisti gli attori principali del “viaggio nel tempo” con l’autore del film e interprete Dario Rigliaco nei panni dello scienziato Albert Allen, Riccardo Musso nelle vesti dello scrittore inglese Harry Jones e la bellissima Veronica Zanni nei panni di Clara Jenkins. Il set, ricco di attori e comparse, vanta la partecipazione dell’autore e attore Ivaldo Castellani (Sir Avedis Eduard Hayk in Game of Kings) oltre che all’affermatissimo Mario Giustini che affiancherà Juri Simonich con la divisa di Scotland Yard. Questo ed altro per un inizio che lascia intravedere una produzione ancora più ambiziosa rispetto al precedente lavoro della stessa associazione, ovvero la serie di nove episodi Game of Kings, disponibile ora sul web gratuitamente. A supportare figuranti e comparse, il partner ufficiale del film BNG food&beverage, che sarà affiancato dalle attività locali che renderanno più lieta una dura giornata di set, dove gli attori si sono proposti volontariamente per un progetto indipendente che non prevede nessun tipo di rimborso monetario. “La farinateria” di Sestri Ponente, “voglia di pane” di Sampierdarena e l’azienda vinicola “Risi Maria Cristina” sono i primi di una lunga lista a intervenire, cogliendo l’opportunità di visibilità che offre il progetto.

Il progetto è patrocinato dal Comune di Genova e supportato da Film Commission Liguria, di cui il noto vicepresidente Giorgio Oddone avrà anche uno spazio davanti alla telecamera, tra i lord inglesi. Una collaborazione a 360 gradi per un progetto che ha l’obiettivo di valorizzare la cultura e la storia attraverso il cinema, grazie a un’avventura mozzafiato che porterà alla luce fatti reali e avvenimenti importanti vissuti dalla Città di Genova tra il 1285 e il 1289, anni d’oro dove la Repubblica dominava il Mediterraneo. Tuttavia per arrivare a ciò bisogna passare dal futuro, ovvero il presente del film, la Londra del 1888. Dunque non ci resta che attendere l’inizio di questa nuova avventura che fa già incuriosire molto.