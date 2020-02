Coronavirus, Toti: "La Regione attiva e pronta ad affrontare ogni eventuale criticità"

"Regione Liguria è costantemente in contatto con il ministero, il porto, l’aeroporto e tutta la nostra sanità ed offre la piena collaborazione alle autorità nazionali competenti nell’attuazione delle indicazioni e raccomandazioni ministeriali sul virus che arriva dalla Cina". Cosi commenta con un post su Facebook il governatore ligure Giovanni Toti.

"La task force regionale costituita in Alisa, l’azienda ligure sanitaria, è operativa con riunioni tecniche di aggiornamento sull’evoluzione del quadro epidemiologico, l’ultima delle quali si terrà oggi con i medici di medicina generale, in modo che tutti siano informati al meglio e pronti ad affrontare ogni eventuale criticità".

"Per quanto riguarda l’età pediatrica, il riferimento sul territorio è l’Istituto Giannina Gaslini. L’indicazione ai cittadini è quella di contattare il Numero unico europeo 112 in caso di dubbi o necessità. Grazie ai nostri medici e a tutti i professionisti che si stanno spendendo come sempre per salvaguardare la nostra salute" conclude il governatore ligure.