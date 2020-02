L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 31 gennaio al 7 febbraio

ARIETE : Transiti disordinati vi renderanno stizzosi e scompaginati. Rammentate che vedere il bicchiere mezzo pieno aiuterà a sconfiggere scoramenti, difficoltà e che, uscendo dal letargo, indipendentemente dagli spleen, dai rompiscatole di turno o un’indisposizione, trascorrerete orette discrete, amplierete un raggio d’azione, vi leverete uno sfizio e riuscirete in un intento a patto di mantenere le distanze da un personaggio piuttosto ambiguo. Visita beneaccetta.

TORO : Di riffa o di raffa ve la sbroglierete strappando alla sorte consensi finora negati…. Per il buco di una arrugginita serratura recupererete ciò che sembrava perduto o scoverete la giusta soluzione ad un vecchio tormentone… Ci saranno mattinate in cui, alzandovi col piede sbagliato, vorrete esser lasciati in pace e dei soldini da versare per tassazioni, doni o qualcosa che anelerete comperare. Rammentate inoltre di contattare chi crede di esser stato da voi dimenticato.

GEMELLI : Mostratevi magnanimi con chi lo merita chiudendo invece i battenti con chiunque puzzi di falsità: in ciò l’intuito non fallisce ed ascoltarlo aiuterà a scansare bidonate… Taluni nativi denoteranno degli inconvenienti nelle scemenze di ogni dì ma d’altronde questo è un anno bisesto dove tante cosine sembrano uscire dal cesto… Pero, in una precisa contingenza, vi accorgerete che il male non vien mai solo per nuocere e che c’è anche chi vi vuole bene! Infreddature.

CANCRO : Ma qual settimana incongruente vi attende… Non riuscirete ad organizzarvi: le impertinenze di individui strampalati, la fiacca dilagante o la tentazione di mandare a quel paese chi ha centomila pretese vi innervosirà al punto di sbottare pari a ciminiere… Pure la salute farà le bizze e sia la gola, la pancia o le articolazioni daranno dei problemini… In luoghi affollati o sul mercato attenti a non smarrire niente o venir frodati… Chiamata inaspettata.

LEONE : Scrollatevi di dosso apatia e pigrizia: è ora di agire, inquadrare sbilenche faccende e darvi una smossa al di mutare ciò che non aggrada o che ha fatto pensare e penare!!! Novità provenienti dalla famiglia, dall’amore, dalle amicizie, dal lavoro, dal telefono o dalla carta stampata, compresa una bolletta o richiesta di pagamento da verificare… Inconvenienti burocratici e bisticci con saccenti, curiosoni e maldicenti. Cena sfiziosa o festa a cui aderire senza indugiare.

VERGINE : Qualche nativo sarà presissimo da impegni implicito un andirivieni di contrastanti comunicati, un bilancio da revisionare e una capa tosta da far ragionare, altri invece si barcameneranno tra dubbi e certezze annessa una discussione implicante un cooperatore, una donna e dei quattrini ma alla fin fine una novella vi ringalluzzirà. Stomaco incomodato o naso irritato. Weekend da degustare e fortuna da circuire mettendo al Lotto i vostri dati di nascita abbinati al 5 o 25.

BILANCIA : Con Giove sverso vi capiterà di incappare in intoppi oppure qualcosa che sembrava risolto subirà dei rallentamenti quasi come se l’arcano destino ci ficcasse lo zampino costringendovi a fare buon viso a cattivo gioco e sopperire a degli inusitati pagamenti. Delle new giungeranno da figlioli o nipoti mentre in campo sentimentale subentrerà uno spizzico di maretta dovuto ad incomprensioni o larvate tensioni. Occhio anche a chi, sul lavoro, tenta di farvi le scarpette.

SCORPIONE : Avvertirete l’esigenza di starvene da soli per riflettere e far chiarezza sia riguardo i sentimenti che l’attività: settori in fase di trasformazione ma anche di gratificazioni a patto di non dar retta a pettegolezzi ed eludere colpi di testa… La forma psicofisica difetterà al punto di sentirvi fiacchi già dalle prime ore del mattino ma una cura ricostituente e un po’ di riposo vi faranno tornare pimpanti e sgargianti… Due imprevisti costelleranno il week end.

SAGITTARIO : Al fine di non incappare in una fregatura andate oltre le apparenze selezionando minuziosamente le persone frequentate e poi preparatevi ad una settimana impegnativa sia sotto il profilo emotivo che fisico considerata la miriade di incombenze a cui sopperire e un acciacco da lenire. Confidate inoltre nei savi suggerimenti di un’amica a cui avete fatto intime confidenze. Non da escludere contatti con enti pubblici, privati, missive mozzafiato e un minuto introito.

CAPRICORNO : L’ombra di Saturno continua ad aleggiare ma grazie al sostegno di Giove ve la caverete egregiamente pur rimanendo costante un corruccio che non riuscite a debellare. Nei prossimi giorni inoltre dovrete sbrigare una miriade di faccende trovando arduo rinvenire un’oasi di pace ma appellandovi alle celate risorse porterete a termine ciò che vi eravate prefissati. Mattinate incasinate. Essendo l’intestino delicatino mangiate in bianco e masticate adagino… Sabato strampalato.

ACQUARIO : Gli astri invitano alla ponderazione: uno scatto di nervi rischierebbe infatti prossimamente di minare un rapporto interpersonale o indurvi a dire cose non pensate. Se da poco avete imbastito un’amicizia coltivatela: da qualche parte sicuramente porterà mentre se felicemente appaiati esulterete per una dichiarazione. Coltivare un hobby aiuterà inoltre a scaricare la tensione e a riempire il vuoto di talune giornate. Compleanno singolare, doni e messaggi per chi avanza di età.

PESCI : Malgrado i problemi tracimino vi tirerete su una costolina e, malgrado qualcosina ancora tormenti, commuterete gli ostacoli in opportunità variando ciò che non funge, cominciando a sistemare una faccenda delicata o dando a chi importuna una solenne stoccata! Tra coniugi l’atmosfera sarà tesa mentre da un appartenente al sesso opposto giungerà una sorpresa… Un consulto medico è consigliabile a chi soffre di una vetusta indisposizione. Ugge da uno Scorpione.