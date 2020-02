Compie dieci anni il "Museo della bicicletta" di Cosseria

Nelle foto: Tre momenti dell'inaugurazione, avvenuta il 27 febbraio 2010. Luciano col fratello maggiore Ermano, scomparso anch'egli da poco.Luciano tra Andrea Bartali e Francesco Moser. Etichetta/cartolina creata per l'evento

Un grande traguardo è stato appena raggiunto dal Museo della Bicicletta di Cosseria, che si appresta a compiere ben dieci anni di attività.

Inaugurato a fine febbraio del 2010, con la presenza straordinaria di molti campioni del passato, su tutti Francesco Moser, il Museo ha saputo guadagnarsi notevole considerazione nel panorama dei musei nazionali e anche oltre il confine nazionale.

La collezione di biciclette e cimeli del ciclismo del passato, unita all’immagine iconica di Luciano Berruti, richiama costantemente l’attenzione di appassionati dalle più svariate zone d’Italia e d’Europa.

“L’improvvisa scomparsa di mio padre, anima e cuore del Museo” spiega Jacek Berruti, Presidente, “ha segnato indelebilmente il percorso delle nostre attività, ma la famiglia e la forza del gruppo di Amici di Luciano ha permesso di proseguire egregiamente il nostro percorso di crescita.

Per quanto abbiamo proposto, siamo anche riusciti ad ottenere il Patrocinio del Ministero dei Beni Culturali, cosa davvero rara per una realtà come la nostra; il giusto riconoscimento a testimonianza ufficiale che lavoriamo con impegno, serietà e passione.

Inoltre, dal 2013, l’ultima domenica di giugno, organizziamo la ciclo-turistica “MuseoTour – La Luciano Berruti”, che vanta numeri di partecipazione considerevoli e collaborazioni con i più grandi marchi ciclistici.

Da quest’anno, poi, vorremmo rilanciare le nostre attività con uno sguardo concreto al recupero e la valorizzazione del territorio che ci circonda, ricco di potenzialità soprattutto relative al mondo ciclistico, ma non solo: c’è grande apertura verso tutto l’universo dell’outdoor. Siamo in continua evoluzione e vorremmo arrivare lontano, essere lungimiranti.

Festeggeremo il doppio lustro con una bella giornata in compagnia, domenica primo marzo: i dettagli sono in lavorazione, ma verranno presto svelati sui nostri canali social.

Mio padre, oggi, sarebbe felice di aver raggiunto questo prestigioso obiettivo. Vi aspettiamo!”