La Voce dei Giovani con Yepp Albenga: "Ascolto rap da quando avevo sei anni ma non ho (ancora) sparato a nessuno"

YEPP Albenga è l’associazione che aiuta i giovani a realizzare le proprie idee, a diventare cittadini attivi, e a portare ad Albenga il cambiamento che desiderano. Ha sede nel Centro Giovani di Piazza Corridoni 9, ex Cinema Astor.

Oggi volevo proporvi una riflessione sulla musica, in particolare sul Rap che in Italia ha sempre più spazio, e sull’impatto che ha su di noi, ha avuto, e avrà.

Io sono un classe ’92, cresciuto con Eminem, e ho sempre seguito l’evoluzione del genere sul territorio italiano.

Le recenti discussioni venute fuori dai temi trattati da alcuni artisti, mi lasciano abbastanza perplesso, poiché mi aspetterei che il Rap fosse visto come una qualsiasi forma d’arte, libera di esprimersi nel modo ritenuto più opportuno.

Pensiamo a Goya, pittore del 1800 il quale ha creato opere tra le più belle, potenti, e truculente della storia; dovremmo forse cacciarlo fuori dai musei perché ha esposto la sua visione della cruda realtà attraverso miti, leggende e blasfemia?

Pensate ora a William Shakespeare, “IL” drammaturgo. Nelle sue scene ci sono insulti pesanti, allusioni sessuali, parricidi, omicidi, violenze e dissacrazioni di ogni genere; per non parlare delle opere greche le quali hanno dato le fondamenta alle maschere del teatro odierno!

Nel rap, così come nell’arte più generica, alcune immagini sono necessarie per esprimere concetti forti, derivanti dal disagio che si prova nei confronti della società contemporanea.

Il rap è da sempre stato un genere crudo, intriso di passione e odio, nato nel Bronx negli anni ’70; oggi arriva un’evoluzione del genere dovuta sia ai nuovi gusti musicali dell’utenza, sia alla critica di una realtà in cui la violenza è sotto gli occhi di tutti.

Torniamo al museo, entriamo; subito dopo aver pagato ci forniscono l’audioguida per comprendere quello che vedremo nella galleria d’arte… non vi viene in mente nulla?

Il rap al pari di qualsiasi forma d’arte ha bisogno di un’analisi precisa, poiché su di esso si possono basare molteplici chiavi di lettura, significati reconditi, e metafore in grado di distogliere l’attenzione dal cardine su cui ruota l’intero brano.

Molto spesso i messaggi forti sono quelli che lasciano il segno più marcato di altri, basti pensare quello con cui gioca anche la poesia cantata di Fabrizio De Andrè, in brani come “bocca di rosa” o “il pescatore”. Alcuni messaggi sono trasmessi in modo sottinteso, altri espliciti.

La musica è libertà, è giusto che chiunque possa ascoltare ciò che più lo aggrada; nel mio caso, come per molti altri miei coetanei il rap è la quotidianità.

Perciò prima di sparare a zero sugli artisti, sull’arte, o su ciò che ascoltano i vostri figli (gap generazionale comprensibile, ma vi invito a pensare a voi nel periodo dei 18 anni, e a ciò che pensavano i vostri genitori a riguardo), siate consci che l’Arte vista come forma di espressione deve restare propria di chi la compone… Non esiste un metro di giudizio fisso nel prodotto della creazione artistica, infatti molti artisti non diventano celebri in vita, ma postumi (Van Gogh è uno di questi, e noi non penseremmo mai alle sue opere come spazzatura. Ma per molti anni la sua arte è stata considerata tale!), molti si creano un seguito di nicchia, ma il messaggio che vogliono trasmettere arriva, ed è importante per le persone che vogliono recepirlo.

Le tendenze della massa, come ci insegna il nostro caro Vincent, vanno scardinate osando, quindi lasciate osare gli artisti contemporanei anche se possono non piacervi, informatevi prima sul perché si esprimono i modi che non vi piacciono e ricordate che dietro ogni cosa c’è una ragione.

L'AUTORE DI QUESTO ARTICOLO:

Flavio "Duke" Mangini, 27 anni, appassionato di arte, musica, cinema e giochi da tavolo.

In Yepp segue le serate boardgames, il laboratiorio di teatro e dà una mano con i social.