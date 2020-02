Ai domiciliari per stalking verso la ex di Ortovero, ma era al bar a giocare a carte: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Alassio, nel corso del controllo del territorio, hanno tratto in arresto un uomo da tempo evaso dalla detenzione domiciliare alla quale era sottoposto.

Dopo le ricerche, lo hanno trovato in un locale pubblico intento a giocare a carte, incurante delle conseguenze derivanti dalle sue reiterate inosservanze. Alla vista dei militari non ha battuto ciglio, li ha seguiti e poi è stato associato in carcere ad Imperia.

La stessa persona, da tempo, pur avendo il permesso di uscire di casa, ne approfittava oltre l’orario di permesso per andare a molestare ad Ortovero la ex coniuge, che lo aveva denunciato per Stalking.

Incurante dei divieti imposti, in ogni occasione andava nei luoghi frequentati dalla ex coniuge e più volte è stato denunciato, a cura dei Carabinieri di Villanova d’Albenga, per l’inosservanza del divieto imposto dal giudice.

Inoltre, sempre i Carabinieri di Villanova, hanno accertato che l’uomo circolava a bordo di una macchina, che provvedeva a nascondere per non essere scoperto.

I Carabinieri hanno però trovato il veicolo, parcheggiato a breve distanza dalla abitazione della ex, e lo hanno sequestrato in quanto senza revisione e copertura assicurativa.

Sempre i Carabinieri di Alassio, al termine di una indagine, hanno denunciato, per furto aggravato, un giovane di vent'anni proveniente dalla Romania per il furto di 1500 euro in contanti sottratti ad una coppia di anziani che lo avevano chiamato a fare dei lavori domestici.

Durante l’assenza due “vecchietti” approfittava per pulire i loro portafogli, in più occasioni. La stazione di Cisano sul Neva, invece, al termine di una laboriosa indagine, ha denunciato due truffatori che tramite le vendite on line hanno circuito gente del posto alla quale avevano promesso l’acquisto di gomme per auto, facendosi consegnare in anticipo 500,00 euro, senza, però mai consegnare gli pneumatici promessi.

Nel medesimo contesto di indagine, sempre i carabinieri di Cisano, hanno denunciato una donna del posto che, carpendo la buona fede di un suo amico, aveva captato i codici della carta di credito, utilizzandola arbitrariamente facendo acquisti per un valore di duemila euro.

Inoltre, hanno tratto in arresto la nota autostoppista, dopo aver richiesto la misura cautelare in carcere, a seguito delle continue violazioni e reati commessi. Il presidio di controllo del territorio, che vede impegnate tutte le stazioni dipendenti della Compagnia di Alassio, in ogni momento operativo, ha visto la fattiva collaborazione del personale del 15° Nucleo Elicotteri che con i continui sorvoli interagisce con le pattuglie automontate presenti in ogni ambito territoriale.

Anche i Carabinieri del Nucleo Cinofili, con la loro presenza, continuano a vigilare nei carrugi, nel budello, vicino alle stazioni ferroviarie, nei pressi della passeggiata e del molo alassino, fornendo, se richiesto, assistenza per i controlli di competenza.