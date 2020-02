Bitcoin, un ATM “speciale” a Milano dove troverete personale pronto a spiegarvi e consigliarvi

Capita sempre più spesso di vedere comparire nelle hall dei centri commerciali o in altri luoghi pubblici colonnine luminose e totem con display che mostrano indici e quotazioni come nei migliori film americani su Wall Street. Sono colonnine ATM dedicate alla compravendita di criptovalute, un mondo che sembra molto distante dalla nostra vita di tutti i giorni ma che, lentamente e in modo costante, sta facendo breccia ogni giorno che passa. Molto spesso questi ATM Point sembrano cattedrali nel deserto: essendo destinati ad un pubblico esperto, difficilmente vengono utilizzati o anche solo esplorati da chi è curioso ma non conosce nulla delle monete digitali.

Per ovviare a questo problema e offrire un servizio capace di offrire consapevolezza e indipendenza, Paolo Bianco, imprenditore milanese, ha aperto un nuovo negozio dedicato proprio a questo: LaMiaBanca. Lo store, in via Kramer – angolo Bixio, sorge attorno ad un ATM Point dedicato e offre un servizio di consulenza, formazione e assistenza ai suoi clienti, dai più esperti ai meno navigati. Grazie al suo personale specializzato e all’offerta completa, LaMiaBanca abbatte la barriera tecnologica e permette a chiunque di avvicinarsi e conoscere le possibilità del settore FIN-TECH, garantendo sicurezza e stabilità grazie alla partnership con ChainBlock, uno dei principali attori del settore, oltre ad un’assistenza legale e operativa che rispetti tutte le normative richieste dalle direttive internazionali sull’utilizzo e acquisto delle criptovalute.

Inoltre, offre un servizio di formazione e consulenza capace di risolvere dubbi a tutti i livelli, garantendo consapevolezza e chiarezza. Un nuovo approccio inclusivo al mondo delle criptovalute capace di dare una chiave di lettura non solo per quanto riguarda un proprio potenziale investimento ma anche una visione più chiara di ciò che accade nel mondo.