Un disegno di legge per tutelare il vero gelato artigianale

Un disegno di legge è allo studio del Senato della Repubblica per tutelare la qualità del gelato e, di conseguenza, il diritto dei consumatori a mangiare il miglior prodotto artigianale. Oggi, infatti, non esiste alcuna possibilità di distinguere un prodotto realizzato a partire da semipreparati da uno completamente artigianale e realizzato con prodotti freschi.

Spesso, nemmeno il prezzo cambia tra i due tipi di prodotto che si possono acquistare in gelateria. L’utente finale merita maggiore tutela, ma anche la tradizione e la qualità del prodotto vanno mantenute alte per rappresentare un vanto italiano nel mondo. Il disegno di legge a firma del Senatore Riccardo Nencini è stato presentato in Senato lo scorso 16 gennaio.

Il ddl per tutelare il gelato di qualità

Non basta una gelatiera professionale per fare un vero gelato di alta qualità. Quel che conta sono gli ingredienti impiegati per la sua realizzazione. Partendo da questo presupposto è stato presentato il disegno di legge a firma del Senatore Nencini. Presenti in Senato anche Vetulio Bondi, presidente dell’associazione Gelatieri artigiani fiorentini e pasticcere di grande fama nazionale, e Fabio Bracciotti, presidente dell’associazione Gelatieri per il gelato.

Quindi la proposta del disegno di legge è stata fatta raccogliendo le istanze dei rappresentanti della categoria interessata. L’obiettivo è di colmare la lacuna normativa che non impone l’obbligo di dichiarare il metodo di produzione del gelato venduto in gelateria.

Una differenza di forma e sostanza

Il gelato è un prodotto di pasticceria che ha origini molto antiche e se ne trovano tracce in diverse culture e popolazioni sin dai tempi più antichi. Chi è stato in grado di conservare la neve, quindi il ghiaccio, più a lungo, ha anche avuto la possibilità di usare questa materia prima per la realizzazione di prodotti alimentari.

Il sorbetto e il gelato rappresentano diverse declinazioni del modo di lavorare gli ingredienti di base, servendosi del ghiaccio in maniera diversa. Nel 1500 si attribuisce a Caterina De Medici, Regina di Francia, il vanto di aver esportato questo speciale dessert. Da allora, viene riconosciuto all’Italia, e in particolare a Firenze, il merito di aver sviluppato la formula perfetta per gustare il famoso dolce rinfrescante.

Le ricette cambiano ma la qualità resta

Una volta affermato il primato fiorentino, le ricette e le diverse interpretazioni dei gusti che sono diventati classici hanno rappresentato la naturale manifestazione dell’estro culinario nazionale.

Le diverse basi, di crema o alla frutta, sono state declinate in numerose varianti e combinazioni che hanno portato i pasticceri a darsi battaglia sul terreno della sperimentazione. È però essenziale tutelare la ricetta originale, cioè realizzata a partire da ingredienti freschi e non semilavorati in un processo industriale che ne altera qualità e sapore.

Ecco il motivo che spinge a proporre un disegno di legge , il cui compito sia di tutelare il prodotto e il consumatore. Sono state soprattutto le piccole realtà artigianali a promuovere l’adozione di un codice etico e comportamentale che ha portato alla redazione della proposta.

La tutela dell’eccellenza a tavola

Uno dei punti forti, quindi con un potenziale economico altissimo e da proteggere, è rappresentato dall’eccellenza italiana in ambito culinario. Quella del gelato artigianale è un’industria che dà lavoro a circa 150mila addetti, con un fatturato che si aggira intorno a 2,7 miliardi di euro l’anno.

Va da sé che tutelare la massima qualità del prodotto significa garantire lunga e sana vita a questo tipo di mercato. Non si conserva dunque solo la ricetta del gelato, ma anche le nicchie nel settore agroalimentare. Incluse tutte le materie prime impiegate per la realizzazione di un prodotto unico e quindi inimitabile.

Rigore e creatività

L’obiettivo della proposta da vagliare prima da parte della commissione competente e dunque in Senato, è definire ciò che rende un gelato artigianale una vera opera d’arte. La ricerca degli ingredienti genuini rigorosamente freschi e naturali insieme alla definizione univoca dei requisiti per formare la figura dell’artigiano in grado di produrre un buon gelato. Questi sono gli elementi essenziali del disegno di legge.

Una volta stabiliti i limiti invalicabili per definire un prodotto di qualità, si potrà premiare la creatività e l’estro dell’artigiano in grado di dare vita a nuove ricette e combinazioni per sorprendere il palato. Sono previste anche sanzioni per chi non rispetterà le indicazioni stabilite dalla normativa non ancora in vigore, stimate in forma di multa da 2mila a 10mila euro.