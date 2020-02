Gli appuntamenti per il primo weekend di febbraio in provincia di Savona

Primo weekend di febbraio: si sta lentamente avvicinando la stagione dei Carnevali… Ma non solo. Ecco il nostro “viaggio” tra gli appuntamenti del fine settimana in provincia di Savona.

ALBENGA – Prosegue la mostra fotografica di Silvio Massolo organizzata dall’associazione Immaginafamiglie dal titolo “La testimonianza del padre”. La mostra è visitabile fino a domenica 2 febbraio dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18.30. Nell'ambito della mostra si terranno due eventi collaterali:

- sabato 1 febbraio alle 17 lo psicologo Alfredo Sgarlato terrà la conferenza “Figure paterne (e orfani) nella letteratura e nel cinema”, una breve ricognizione tra le più significative figure paterne e non presenti in celebri poemi, romanzi e film.

- domenica 2 febbraio sempre alle 17 “Spunti dal progetto nazionale FIAF: La famiglia in Italia”, proiezione e video a cura di Paolo Tavaroli, presidente Associazione Culturale Circolo Fotografico S.Giorgio di Albenga. Ingresso libero a tutti gli eventi, si consiglia puntualità.

ALBENGA - Proseguono gli appuntamenti con il Cineforum organizzato dall'associazione culturale "Iniziativa Laica Ingauna". La prossima proiezione sarà sabato 1° febbraio, alle ore 21, presso l'Auditorium San Carlo di via Roma ad Albenga con "Oro Verde". Ingresso libero.

ALBENGA - La salute torna al centro dell'azione dei volontari del Rotary Club di Albenga. Dopo aver realizzato oltre cento MOC gratuite in occasione della giornata dell'osteoporosi, il Club organizza per sabato 1 febbraio la Giornata del respiro. Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso la sede della Croce Bianca di Albenga (piazza Petrarca 17) tutti i cittadini maggiorenni potranno effettuare gratuitamente una spirometria tipo curva flusso-volume (si soffia in un boccaglio monouso), con la supervisione di specialisti pneumologi coadiuvati da internisti e medici ospedalieri.

ALBISOLA SUPERIORE - Domenica 2 febbraio, ad Albisola Superiore, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, congiuntamente ai sodalizi locali di Alpini (ANA), Artiglieri (ANArtI), carabinieri (ANC), Mutilati per Servizio (UNMS) e Centro XXV Aprile, l’Associazione Italiana Combattenti Interalleati (AICI), la cui bandiera nazionale è stata insignita della Medaglia della Liberazione, di cui quest’anno si celebra la 75° ricorrenza, indice una giornata dedicata ai valori propugnati dalle nostre Istituzioni repubblicane. Alle ore 15, nella Chiesa di San Pietro antistante la stazione ferroviaria, durante la S. Messa avverrà la consegna e benedizione della bandiera della Fed. Prov.le AICI di Savona e la sottoscrizione del patto di mutuo riconoscimento e alleanza fra AICI e Centro XXV Aprile. Dalle ore 16, presso la limitrofa sede ANA di corso Mazzini, Onori innanzi al Monumento ai Caduti, quindi gli indirizzi di saluto e la presentazione del volume “I 31 uomini del Generale. Un Maresciallo dei Carabinieri con Dalla Chiesa contro le Brigate Rosse” della MOVM Mar. CC Antonio Brunetti, di Imperia, introduce il Generale degli Alpini Marcello Bellacicco.

ANDORA – Il comprensorio tra Andora e Stellanello apre la stagione ciclistica ligure, dal 31 gennaio al 2 febbraio, con la gara “Tre Giorni del mare 2020”, organizzata dall’Asd Sport & Promotion con il patrocinio del Comune di Andora.

LOANO - Proseguono gli appuntamenti della 29^ edizione del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall'associazione Vecchia Loano con il contributo dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Domenica 2 febbraio e domenica 9 febbraio sono in programma i due appuntamenti del “Carnevale dei bambini”, che si terranno rispettivamente in piazza Massena ed in piazza Rocca. I due divertenti pomeriggi in maschera dedicati ai più piccini inizieranno alle 15 con giochi, balli, animazione a cura dei “Matti da Legare” e, in chiusura, una dolce merenda per tutti.

LOANO - In occasione del “Giorno della memoria”, sabato 1 febbraio alle 21 presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano andrà in scena lo spettacolo di teatro canzone “Non maledire questo nostro tempo” di e con Gian Piero Alloisio. La manifestazione è stata organizzata dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con #atuttotondo di Monica Maggi, l'Aps #cosavuoichetilegga? ed il Mondadori Bookstore di Loano.

SAVONA - Una serata di festa sabato 1 febbraio al caffè letterario Liber (vico Spinola 8/parallela di via Pia a Savona) per festeggiare insieme il compleanno di Loretta. Dopo il consueto apericena calabrese (con possibilità di avere anche apericena normale) verrà offerta a tutti la torta di rose accompagnata da eccellenti bollicine. Eventuali prenotazioni per l'apericena si possono effettuare telefonando ai numeri 019 8892015 - 339 4656895 - 349 5190000.