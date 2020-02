Il Karate Club Savona ottiene ancora brillanti risultati in ambito Nazionale

È ufficiale la convocazione di un atleta del KCS nella Nazionale Italiana per i prossimi campionati europei Cadetti specialità Kumite che si svolgeranno in Ungheria: TOMMASO LORENZETTI, 15 anni, farà parte della squadra azzurra che parteciperà all’evento sportivo continentale in programma dal 5 al 9 febbraio prossimi a Budapest. La convocazione da parte della Federazione Italiana arriva dopo i brillanti risultati ottenuti nel corso del 2019, con la conquista di numerosi podi alle gare di ranking nella categoria Cadetti -52Kg e il terzo posto alla Youth League di Jesolo (Coppa del Mondo). Tommaso partirà oggi 31/1 per Lignano Sabbiadoro dove fino al 4 febbraio ci sarà il ritiro degli atleti che parteciperanno alla competizione europea.

Molto soddisfatti i suoi tecnici, che lo seguono fin da piccolo intravedendo per lui una brillante carriera.

Questo prestigioso risultato viene a seguito anche dell’ultima brillante prestazione ottenuta da Tommaso venerdì 17 gennaio al Gran Prix di Croazia, ultima gara di test prima delle convocazioni ufficiali della Nazionale Giovanile. Il KCS si è presentato all’evento schierando solo un atleta che ha però conquistato il gradino più alto: ORO per Tommaso Lorenzetti (Cadetto 52 Kg).

Domenica 26 gennaio il KARATE CLUB SAVONA ha partecipato alla EUROPEAN CUP LIBERTAS in programma a Caorle. Per il KCS, accompagnati da Raffaella Carlini e Corrado Buscaglia, hanno partecipato all’evento 24 atleti, che si sono comportati tutti ottimamente, conquistando numerose medaglie e ottenendo il 2° posto nella classifica per Società su settantacinque sodalizi presenti. Questi i risultati nel dettaglio:

ORO:

Caleffi Alessio (JU 61 Kg),

Domi Saimon (U14 50 Kg),

Manca Perotti Beatrice (CA +54 Kg).

Marenco Maya (U12 30 Kg),

Musso Roberta (U12 +40 Kg),

Odello Andrea (U14 40 Kg).

ARGENTO:

Campo Arianna (U12 30 Kg),

Genta Micol (CA 42 Kg),

Giordani Paola (CA +54 Kg),

Pugliaro Irma (ES 47 Kg).

Scarpa Alessio (U12 35 Kg),

BRONZO:

Genta Jacopo (ES 40 Kg),

Nolesio Sofia (U12 35 Kg),

Polerà Marco (JU 68 Kg),

Zamagni Mattia (ES V/B 50 Kg)