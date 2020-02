Regionali 2020, Pisani (Socialisti Riformisti): "Centrosinistra meglio se unito a M5s, ma resta l'incognita sardine"

Quali possibili schieramenti per la sinistra per affrontare le elezioni regionali della prossima primavera?

L'analisi di Roberto Pisani, dei Socialisti Riformisti di Genova e della Liguria:

"Data oramai per nota la composizione della coalizione di centrodestra nazionalpopulistica e postmissina che parteciperà alle prossime elezioni regionali liguri di Maggio 2020, rimane ad oggi ancora incertezza sulla definizione dello schieramento dei competitors con ancora varie ipotesi (quattro) in campo.

Centrosinistra (Csx) e Movimento Cinque Stelle insieme con un Candidato Presidente di area Csx Csx e M5S con Candidato Presidente di area M5S Csx e M5S con Candidato Presidente civico Csx e M5S in corsa separata

Personalmente rimango sempre e totalmente dell’opinione che una corsa del Csx insieme al M5S sia ad ora la prospettiva più valida per interrompere lo stato attuale del disastro politico-amministrativo ligure in atto, e scongiurare definitivamente il male peggiore ovvero la privatizzazione della Sanità pubblica e gratuita, fra l’altro a fronte attuale di una emergenza sanitaria indiretta in Italia.

Comunque nell’ipotesi non auspicabile e ultima di una corsa separata tra Csx e M5S la partita elettorale non sarà sicuramente persa in partenza nella sfida al fronte estremistico di destra, e in questa situazione, come in Emilia Romagna, potrebbero risultare determinanti le “Sardine” nel convogliare e reclutare quel voto di movimento di non iscritti ai partiti politici e degli ancora indecisi".