Addio Berardini: il cordoglio di Cisl Liguria

Il segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri e il segretario regionale della Fisascat Cisl Silvia Avanzino esprimono sincero cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Francesco Berardini, presidente di Coop Liguria.

È stato per molti anni, prima come vice presidente e poi come presidente, una controparte leale e determinata insieme alla quale abbiamo costruito importanti accordi sindacali aziendali.

Ha saputo guidare l’azienda nei suoi momenti più difficili, nel momento della crisi dei consumi e della città.