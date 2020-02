Il Pd ligure ricorda Berardini

Il Gruppo Pd della Regione Liguria e il Gruppo Pd del Comune di Genova, Pd Liguria e Pd Genova esprimono sincero cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Francesco Berardini. Presidente di Coop Liguria dal 2008, ha trascorso gran parte della sua vita professionale ricoprendo importanti funzioni all'interno del mondo cooperativo dopo aver svolto dal 1972 al 1982 diversi incarichi all'interno della CGIL. Ha inoltre ricoperto la carica di amministratore della società Talea dal 2009 al 2018 ed è stato prima consigliere poi vicepresidente di Unipol Assicurazioni S.p.A. tra il 2010 e il 2014. Grande protagonista della vita economica e sociale genovese e ligure, uomo di acuta intelligenza, la sua lunga esperienza di cooperatore lo ha portato a coltivare un’idea di impresa in cui efficienza e responsabilità sociale vanno di pari passo. Grazie alle sue capacità umane e professionali è diventato uno dei dirigenti cooperativi più stimati in Italia. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze.