Albenga, emergenza al Centro Massaggi orientali: intervengono vigili e soccorsi

Intervento notturno di soccorsi e polizia municipale nei pressi di un "centro massaggi" in via Ugo La Malfa ad Albenga. L'emergenza è scattata pochi minuti prima delle 21.

Il tutto sarebbe scattato per un malore accusato proprio all'interno del locale, ancora attivo in orario serale e notturno. Restano da appurare le condizioni della persona per la quale è stata mobilitata la macchina dei soccorsi.