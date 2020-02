Vado, affidati i lavori per la ristrutturazione esterna della sede della polizia locale

Era stata inaugurata lo scorso aprile in via alla Costa nell’edificio che prima ospitava la sala del consiglio comunale e gli spogliatoi per gli operai del Comune, ora invece sono stati affidati i lavori per la ristrutturazione della struttura esterna compreso il tetto e il superamento delle barriere architettoniche con l'installazione dell'ascensore.

La sede della polizia locale di Vado modifica ulteriormente il proprio look dopo lo spostamento dai passati locali presenti al primo piano dell'edificio della scuola Primaria di via Piave.

"Un'ammodernamento della struttura importante che segue al trasferimento della polizia locale e che in futuro è destinata al trasferimento della sede del comitato locale della CRI di Vado Ligure. Un intervento che a base d'asta era quasi di 400 mila euro" spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.

"Per noi proseguire nella manutenzione del patrimonio è importante come renderlo efficiente sotto il profilo del superamento delle barriere architettoniche ed energetico" conclude Gilardi.