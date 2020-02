Incendio di due baracche in un appezzamento di terra tra Albenga e Ceriale. Le strutture venivano adoperate come ricovero per attrezzi.

Si esclude l'ipotesi dolosa. Le fiamme sono state tempestivamente domate in breve tempo dai Vigili del fuoco del distaccamento di Albenga.

Non si segnalano persone ferite, ustionate o intossicate.