La Croce Bianca di Finalmarina compie 108 anni con un regalo speciale: inaugurato il nuovo mezzo per il soccorso in zona impervia (FOTO e VIDEO)

Festeggiamenti speciali per l'anniversario numero 108 dalla fondazione della Croce Bianca di Finalmarina quelli che si sono tenuti nel tardo pomeriggio di ieri. Un compleanno impreziosito da un regalo particolare.

È un nuovo Jeep Wrangler equipaggiato con tutte le attrezzature sanitarie presenti su una comune ambulanza per interventi in zona impervia. Il mezzo, inaugurato ieri pomeriggio, è stato acquistato interamente dalla Croce coi proventi dei servizi e dalle attività della pubblica assistenza.

Un nuovo elemento nel parco mezzi dell'associazione a disposizione dei volontari, veri protagonisti coi loro sforzi di questo acquisto. Arrivato anche grazie ai proventi di quei servizi non emergenziali messi in discussione dal bando di gara di ALISA sul trasporto sanitario.

Dopo la Santa Messa nella basilica di San Giovanni Battista, alla presenza dei militi delle vicine croci di Finalborgo, Spotorno e Calice, dei volontari dell'AIB finalese e degli uomini del locale distaccamento dei Vigili del fuoco e della Polizia municipale, il nuovo mezzo è stato inaugurato con il classico taglio del nastro. Un momento emozionante salutato dalle note dell'inno della sezione finalese della croce e dal canto delle sirene dei mezzi presenti.

Lo ha ricordato la presidentessa della Croce Bianca, Alessandra Tabò: "Sul nostro territorio è sempre più sviluppato il turismo outdoor, quindi era importantissimo avere un mezzo attrezzato e consono al soccorso in zona impervia. Se il mezzo è stato acquistato è anche grazie a quei servizi che speriamo non ci vengano tolti perché sono linfa vitale per il prosieguo del volontariato e della nostra missione".

Una questione portata in primo piano anche dall'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Finale, Clara Brichetto, che ha poi annunciato: "Come amministrazione e cittadinanza siamo vicini alle pubbliche assistenze in questo momento delicato perché siamo consci del loro valore sul territorio. Avremo mercoledì un incontro con la Regione, come richiesto dai sindaci del distretto socio-sanitario e dal Terzo Settore, per rivedere la questione".