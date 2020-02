Successo per la serata dedicata a Pablo Neruda al Teatro Sacco di Savona

Farfalle, ieri sera il Teatro Sacco di Savona si è riempito di farfalle con ali di emozioni, di poesia, di gioia, danza, musica, voce, silenzi, attesa, commozione, colori ...

Ancora una volta Elio Berti, attore e regista savonese, ha sorpreso il suo pubblico con un lavoro di grande teatro dirigendo, scrivendo, recitando, interpretando, coinvolgendo il pubblico con "esperimenti", e riproponendo il suo Pablo Neruda. Non la "solita" biografia, o una carrellata di poesie, ma un'onda di emozioni che ha saputo coinvolgere un pubblico commosso che se ne è tornato a casa con ali di leggerezza.

Almeno per una sera, rientrando, valeva la pena guardare le cose con occhi diversi: l'umidità notturna, le voci della notte, le buche della strada e ogni altro dettaglio "apparentemente" storto, stonato, banale. Berti ci ha presi per mano e condotti nella poesia: non solo quella di Neruda, ma anche in quella che abita in tutti noi, fino a dirci che esiste un bello nel brutto, anzi, il "Bello del brutto" che i poeti colgono e che ognuno di noi può toccare e vedere, "perchè ogni uomo, solo perchè esiste, e solo perchè almeno una volta ha guardato la luna, è poeta..." così sosteneva lui ieri sera.

E io voglio crederci.

Come si torna a casa con una provocazione del genere? Diversi. E con la voglia di riaprire un libro, e poi un altro, e lasciarsi andare alla visione di chi canta e loda l'esistenza da tempi immemorabili. E pensare che quando andavo a scuola pensavo che i poeti fossero degli sfigati un po' frustrati che non sanno cosa fare e passano il tempo a scrivere e a sospirare! Premio "Aiolfi" 2019, Elio Berti è conosciuto anche come il Patch Adam savonese, un "clown dottore" che si aggira da molti anni nelle pediatrie di ospedali dove spesso il sorriso pare nascondersi ma che, si dice, non resista alla voce del suo richiamo e torni a giocare col suo naso rosso e con gli occhi del bambini.

Complici nella ricerca della bellezza e artefici di tante sfumature delle emozioni che ieri sera hanno sfarfallato al Teatro Sacco, diversi nomi e volti. Prima fra tutte Cristiana Rossi, ballerina e coreografa di alcuni brani che hanno dato forma alle parole di Pablo Neruda.

Con lei quattro ragazze del Centro Accademico Danza Moderna. Eleganza, ritmo, poesia, in tocchi delicati e intarsi di movimento sulla scena. Bellissimo! Preziosa la musica dal vivo di Alfio Badano (batteria), Marco De Marzi (contrabbasso) e Silvia Remaggi (voce) che hanno fatto da cornice a tutta la rappresentazioni con brani dal gusto jazzato, e la canzone popolare a cappella di Luisa Vassallo che si è inserita, a commento, nel contesto delle poesie scelte.

Andando via ascolto alcune battute del pubblico, tutte molto ricche, commosse e gioiose: "Grande Pablo Neruda! Grazie a lui la poesia ci ha mosso il cuore! Ma questa sera anche lui avrebbe da ringraziare per la serata!"