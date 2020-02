Se vi svegliate con questi sintomi…potreste essere dei “serratori”

Cari lettori di Savona News, vorrei provare a descrivervi alcune sensazioni, per vedere quanti di voi si riconoscono in questa situazione:

Vi succede mai di svegliarvi al mattino con alcuni muscoli che vi fanno male? Non parlo di quelli che avete esercitato in palestra la sera prima ma, in particolare, quelli del collo, delle guance, delle tempie… in questo caso ciò che sto scrivendo potrebbe riguardarvi da vicino: potreste essere dei “serratori”!

Cosa vuol dire? Si tratta di persone che inconsapevolmente, soprattutto nel sonno, sottopongono i propri denti a dei carichi veramente importanti (centinaia di chili!!!). Questo può portarli a frattura di alcuni denti (soprattutto quelli che già hanno delle otturazioni o dei restauri protesici), può dare disturbi all’articolazione tra cranio e mandibola e comunque innescare uno stato di malessere generale.

Questa è la sintomatologia completa che può essere percepita, soprattutto al risveglio, ma non è detto che ciascun paziente ne presenti tutti gli aspetti:

sensazione di muscoli del collo e della nuca affaticati

collo sudato

dolore all’articolazione tra cranio e mandibola (ATM)

sensazione di “denti affaticati” da carico

cefalea muscolo-tensiva (mal di testa…)

Il paziente inoltre ha, normalmente, i muscoli delle guance molto sviluppati e la distanza tra base del naso e mento inferiore a quella tra base del naso e sopracciglia.

Cosa si può fare per “stare meglio”? Questi disturbi sono spesso correlati a stress da ritmi di vita troppo serrati, per cui la “terapia ideale” potrebbe essere vivere sempre in vacanza, felici e rilassati, mangiar bene, divertirsi, fare sesso… ecc.

Purtroppo questo tipo di “cura” non sempre è alla portata di tutti (non si compra in farmacia e non lo pasa la mutua…) per cui occorre pensare a delle alternative.

Una di queste, efficace soprattutto quando il problema origina dalle caratteristiche fisiche del paziente, è utilizzare un bite personalizzato molto “alto”. Si tratta di un “guscio di plastica” che si incastra sui denti (normalmente gli inferiori) e fa da spessore per tenere aperta la bocca quel tanto da consentire appena la chiusura delle labbra (per questo va costruito “su misura”). In questo modo i muscoli masticatori hanno una minor forza nel contrarsi (come quando si prova a fare “braccio di ferro” partendo col braccio disteso) e via via iniziano a rilassarsi e a portare ad una diminuzione di tutti i sintomi che abbiamo citato sopra.

Questo tipo di bite va progettato da un dentista esperto in gnatologia e deve essere costruito da un odontotecnico con opportuna esperienza nel settore, perché occorre curare molti dettagli che fanno la differenza tra un bite terapeutico ed un “pezzo di plastica” da tenere in bocca.

Per questo motivo molti dentisti, anche bravi, ma che non hanno approfondito specificamente questa materia, riferiscono i propri paziente a colleghi più “ferrati in materia”.

Se avete quindi questo tipo di sintomi e non avete la possibilità di vivere in perenne vacanza, provate a chiedere consiglio al vostro dentista che, eventualmente, potrà indirizzarvi ad un collega con la necessaria preparazione ed esperienza.

Se avete domande su argomenti che non trovate sul mio sito www.attiliovenerucci.it , potete scrivermi a: dottore@attiliovenerucci.it .

Buona Domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova