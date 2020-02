Addio, Berardini: il cordoglio del Psi ligure

Il PSI Ligure ricorda Francesco Berardini, presidente di Coop Liguria appena scomparso.

"Alla famiglia di Francesco Berardini, giunga la vicinanza e le condoglianze dei Socialisti Liguri. Ricordiamo “Franco” per la sua grande umanità, per il suo impegno nel mondo della cooperazione di cui era continuatore di quei valori solidali fondanti del movimento parte integrante della cultura e dell’identità socialista. Presidente di Coop Liguria, ha contribuito in modo significativo allo sviluppo dell’economia Ligure. Franco – dichiara Maurizio Viaggi, Presidente del Psi Ligure - ci mancherà ma i suoi insegnamenti resteranno patrimonio di tutti".