Diagnosi DSA: come parlarne ai nostri ragazzi? Un incontro sul tema a Finale Ligure

Finale Ligure si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento a cura della Rete Genitori Lettere Volanti.

Si intitola infatti “Stereotipi e pregiudizi: una corretta comunicazione della diagnosi ai ragazzi” l’appuntamento in programma giovedì 6 febbraio alle 21 presso la sede della Consulta del Volontariato di via Tommaso Pertica (di fronte al Palazzo Comunale) a Finalmarina. Interverrà sul tema il dottor Andrea Totino, psicologo.

L’evento è aperto a tutti: alle persone non associate alla Rete Genitori Lettere Volanti verrà chiesto un contributo di 5 euro necessario alla copertura delle spese vive di organizzazione dell’incontro.

Su Savonanews abbiamo spesso dato spazio a questa APS (Associazione di Promozione Sociale) molto attiva nel comprensorio Finalese. La “mission” di Lettere Volanti è quella di fare chiarezza sul vasto mondo del DSA. Non si tratta di “Disturbi Specifici di Apprendimento”, come in genere vengono etichettati (e talvolta sbrigativamente liquidati), ma semmai di un “Diverso Stile di Apprendimento”.

Il ragazzo DSA non ha nulla di meno di qualsiasi altro giovane della sua età, anzi semmai il contrario. Lo dimostra il fatto che nella storia è stato un DSA John Lennon (che ha scritto alcune tra le pagine più belle della musica mondiale), è un DSA il cantautore libanese Mika (che parla correntemente e correttamente diverse lingue e sa suonare numerosi strumenti) e addirittura studi scientifici in via di approfondimento lasciano per ora soltanto ipotizzare che sia stato un DSA persino Leonardo Da Vinci.

Spesso parlando di DSA si affrontano le preoccupazioni del genitore. Ma il gruppo Lettere Volanti, da sempre attento ad analizzare il tema in tutte le sue sfaccettature, con questo incontro offre una chiave di lettura diversa e non certo per questo meno importante: affrontare l’argomento nel modo migliore con il proprio figlio.