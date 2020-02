Legalità e corretto smaltimento: lettera aperta del presidente di CNA Autoriparatori Savona

Cari colleghi,

Molte delle nostre officine, regolarmente iscritte ai consorzi di smaltimento si trovano, specialmente negli ultimi mesi dell'anno, a dover far fronte ad ingenti accatastamenti di PFU a fronte di richieste che restano per molto tempo inascoltate mentre aumenta a nostro carico il rischio di pesanti sanzioni e di incidenti legati a questa situazione.

Tuttavia anche chi è in regola come molte delle nostre aziende deve porre maggiore attenzione nel non incentivare, magari in completa buona fede, questo meccanismo. Una particolare attenzione infatti deve essere rivolta alla compilazione e alla sottoscrizione dei formulari di smaltimento. Non è cosa rara infatti che questi arrivino già precompilati nel peso con indicazioni di prelievo di quantità abnormi rispetto quanto realmente smaltito dall'impresa e che purtroppo, nella fretta o distrazione vengano sottoscritti senza particolare attenzione.