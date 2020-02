Albenga, prorogata fino a domenica 9 febbraio la mostra "La testimonianza del padre. Quando i padri si raccontano" a cura di ImmaginaFamiglie

La mostra fotografica “La testimonianza del padre”, una serie di ritratti eseguiti da Silvio Massolo, organizzata dall'associazione ImmaginaFamiglie, con la collaborazione della Fondazione Oddi e il patrocinio del Comune di Albenga, che si sta svolgendo in questi giorni a Palazzo Oddo proseguirà fino a domenica 9 febbraio.

"Le numerose richieste di poter visitare la mostra e la disponibilità di Fondazione Oddi ci hanno portato a decidere di prolungare l'apertura" dicono dall'associazione.

“Grazie alle numerose persone che hanno visitato la mostra e ci hanno lasciato commenti positivi! Siamo molto soddisfatti, il nostro obiettivo era quello di aprire un focus sulla figura del padre ai giorni nostri" commenta l'organizzazione con una nota.

"La famiglia come struttura sociale è molto cambiata negli ultimi anni - continuano -, ed è necessario a nostro avviso aprire spazi di confronto per evitare di stigmatizzare miti che nella realtà non trovano più riscontro. Ogni famiglia è un mondo a sé, ogni famiglia è composta da persone. Dare la possibilità di raccontarsi per noi è importante. Offrire l'opportunità di conoscere attraverso esperti per noi è fondamentale".

"Abbiamo voluto dare uno spazio alla figura del padre come persona aldilà degli stereotipi che lo ricollegano spesso al padre-padrone o alla società patriarcale. Questo progetto rappresenta l'inizio di un percorso che porteremo avanti, con l'obiettivo di fotografare l'esistente e da esso ripartire per confrontarci, crescere, conoscere e decidere quale mondo desideriamo per noi per le nostre famiglie/comunità" conclude ImmaginaFamiglie.

La mostra rimarrà aperta secondo i seguenti orari: dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, chiuso il lunedì