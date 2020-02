Debuttano ad Alassio i corsi di "accompagnatore turistico e cicloturistico" (FOTO e VIDEO)

"Accompagnatore turistico" e "Accompagnatore cicloturistico": due figure professionali destinate a diventare sempre più di riferimento non solo per la Alassio ma per tutta la Riviera Ligure del Terzo Millennio.

In un'ottica di valorizzazione di un turismo che diventa in Liguria sempre più "esperienziale" e sempre più "outdoor", l'Assessorato alle Politiche Scolastiche e alle Politiche Giovanili del Comune di Alassio ha presentato stamane in Comune il varo di questi due nuovi corsi di formazione professionale.

Ciascun corso è rivolto a 12 disoccupati fino a 29 anni di età (non compiuti al momento della pubblicazione del bando) e si pone come obiettivo di identificare figure professionali moderne e non esistenti sul territorio. Chi conseguirà il diploma di fine corso sarà inserito dalla Regione nell'albo delle guide turistiche.