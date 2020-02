Dego, un finanziamento per la messa in sicurezza della strada che porta al cimitero

Messa in sicurezza della strada che dalla pesa porta al cimitero.

Verrà utilizzato cosi il finanziamento di 662.700,00 euro ottenuto dal comune di Dego nell'ambito del decreto di approvazione del Piano di riparto dei fondi di protezione civile per l’annualità 2020, firmato venerdì scorso in Regione dal presidente della Regione Liguria e Commissario straordinario per l’emergenza maltempo dell’autunno 2018 Giovanni Toti.

Si tratta di un intervento importante per arginare l'erosione provocata dal fiume durante le piene.