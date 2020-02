Lotta al dissesto idrogeologico: Cairo Montenotte riceve un finanziamento da 105 mila euro

Venerdì scorso presso la Sala Colombo della Regione, il governatore ligure e Commissario straordinario per l’emergenza maltempo dell’autunno 2018 Giovanni Toti, ha firmato il decreto di approvazione del Piano di riparto dei fondi di protezione civile per l’annualità 2020, pari complessivamente a 142 milioni di euro.

Tra i comuni finanziati anche quello valbormidese di Cairo Montenotte con una somma pari a 105 mila euro. Soldi che verranno utilizzati per la messa in sicurezza della frana in località “Citti”.