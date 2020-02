Meteo, un po' di freddo nei prossimi giorni con brinate e gelate notturne. Assenza di precipitazioni

L’alta pressione in questo weekend farà alzare notevolmente le temperature in montagna, complice l’azione del Foehn. Oggi la giornata più calda. Poi a seguire un rapido ingresso di aria più fredda farà ritornare subito le temperature in media, senza valori eccessivamente freddi. Continua invece la mancanza di precipitazioni escluse le Alpi di confine, dove anzi ci saranno precipitazioni abbondanti.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 3 febbraio.

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con foschie. Temperature massime che a causa del Foehn e dell’alta pressione schizzeranno fino 22/23°C nelle valli alpine e nelle zone di pianura raggiunte dalle raffiche di Foehn. Venti generalmente assenti su Liguria e deboli su pianure, tranne appunto locali raffiche di Foehn. Forti o molto forti da nordovest con raffiche di Foehn su zone alpine tra torinese, Valle d’Aosta e alto Piemonte.

Martedì 4 febbraio.

Cieli sereni su pianure e Liguria. Molto nuvoloso o coperto su Alpi di confine tra torinese, Valle d’Aosta e alto Piemonte, con precipitazioni che diventeranno nevose fino a bassa quota nel corso della giornata. Temperature minime in aumento in alcune zone per via ancora del Foehn, ma massime in generale calo per l’arrivo dell’aria più fredda dal Nord Europa. Venti forti ovunque da nordovest, con raffiche di Foehn che anche in pianura potranno superare i 70 km/h.

Da mercoledì 5 febbraio.

Venti in calo nel corso della giornata e temperature pure che ritorneranno a valori nella media del periodo, con massime attorno 10/12°C. Brinate e gelate notturne in pianura saranno accompagnate da cielo per lo più sereno e qualche velatura di passaggio. Nella seconda parte della settimana possibilità di nebbie estese. Assenza di precipitazioni significative ancora per tutto il resto della settimana.

Previsioni locali

Cuneo

Savona

