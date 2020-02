Offese a Pertini su Facebook, consigliere leghista di Massa invitato dal sindaco di Stella alle celebrazioni del trentennale

Aveva insultato tramite un post su Facebook, poi cancellato, il Presidente più amato dagli Italiani Sandro Pertini, definendolo "brigatista rosso" e "capo partigiano che uccise una marea di persone accusate di essere fasciste o collaborazioniste con i fascisti", ma, nonostante tutto, il consigliere comunale di maggioranza della Lega Massa Carrara, e coordinatore provinciale dei giovani del Carroccio, Filippo Frugoli è stato invitato dal sindaco di Stella Marina Lombardi alla cerimonia del trentennale della morte previsto per il 23 dicembre.

La prima cittadina ha inviato una lettera al sindaco di Massa Francesco Persiani, ritenendosi indignata per le parole del consigliere, ma accettando le scuse e invitandolo nel comune natale del Presidente in occasione dell'anniversario.

Le offese del consigliere erano giunte per criticare la richiesta di un'associazione culturale di intitolare un ponte al savonese ex Presidente della Repubblica.

"Gentilissimo collega per altra origine avrei voluto conoscerti ma sono oltremodo lieta. Queste poche righe esprimono 11 pensiero da me maturato l'indomani dell'increscioso accaduto, derivato da un post pubblicato, su di un noto social network, da un tuo consigliere di maggioranza Devo con sincerità ammettere che il primo effetto generato è stato di rabbia, offesa e di forte risentimento. Tale da pensare di dover procedere in termini legali nel confronti di chi, con ciò, dimostrava palesemente una ingiustificabile incompetenza politica e soprattutto una superficiale capacita di analisi storica, ben lontana dalla verità: il dissenso e legittimo, l'ingiuria no. Ho voluto non essere caparbiamente arroccata in un atteggiamento di preclusione nel confronti del "giovane" consigliere accettando il suo ravvedimento sperando che, le sue scuse, non sano frutto di un doveroso atteggiamento velando giustificazioni o alibi, ma sentite, vere e sincere" spiega il sindaco Lombardi nella sua lettera.

"Stella non è solo il paese in cui Pertini è nato e dove ora è sepolto, ma per opinione pubblica nel tempo è riconosciuto come scrigno che custodisce la memoria, le testimonianze e i ricordi del Personaggio ma soprattutto il luogo che, con empatia, riconduce ad una visione più familiare, personale e naturale l'uomo non solo il Presidente. Pertini deve essere principio di coesione e non, ai contrario, pretesto di personali allineamenti per opinioni divergenti. Faccio pertanto mie le tue parole che necessario "ricucire questo strappo" nel nome, nel rispetto e nella deferenza del grande "Sandro" (è cosi che a Stella lo chiamiamo)" continua la prima cittadina.

"Il 23 febbraio si celebrerà a Stella il suo anniversario della morte e vorrei pertanto invitarti ufficialmente a tale evento con la preghiera di estendere al Consiglio Comunale, ma soprattutto al Consigliere Frugoni, l'invito. Credo cosi avrebbe voluto Pertini. Quel giorno ascolteremo parole come libertà, giustizia sociale, pace, etica, rispetto e tanto altro; un concentrato di valori in cui è difficile non ritrovarsi e con cui il Presidente più amato di sempre ha tracciato tutta la sua vita. Questo messaggio di concordia e di comprensione lo vorrei condividere con i compagni della minoranza (riconoscendo e rispettando la loro autonomia amministrativa), che sono fiduciosamente certa, converranno con me in quello che è un compromesso tra una legittima azione politica e una matura e sensata mediazione. L'augurio è che il ponte da intitolare non unisca solo due rive, ma, che diventi emblema di quei valori universali riconducibili al pensiero pertininano. Ringrazio per la disponibilità e il tempo a me dedicato, vi aspetto quanto prima qui a Stella sperando di ricambiare la visita" conclude il sindaco di Stella.