Omnia Medica, presentazione ufficiale di Bianalisi e inaugurazione nuova Risonanza Magnetica

Bianalisi S.p.a. Analisi Mediche, società con sede legale a Lissone, gestisce innumerevoli punti prelievo in tutta Italia e ha, negli ultimi anni, implementato l’azione operativa con poliambulatori e studi radiologici estendendo così la sua presenza, oltre che in Lombardia, anche in Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Veneto, Puglia, Campania e Liguria.

Nel mese di dicembre 2019 ha acquisito il 100% delle quote di Omnia Medica S.r.l., società che gestisce n.2 poliambulatori a Savona (Omnia Medica sede operativa di Via Paleocapa 22 e Studio Radiologico Bianchi sede operativa di Via Pirandello 1r a Savona) e di Liguria Radiologia S.r.l. che gestisce uno studio radiologico denominato Varazze Radiologia sito in Piazzetta De Vigerio 10 a Varazze.

Omnia Medica Srl da oltre 25 anni organizza in Savona e provincia strutture e servizi quali, poliambulatori e studi specialistici, studi radiologici, centri di diagnostica per immagini e punti prelievo, in grado di soddisfare sempre ogni bisogno dei pazienti e destinati all’esercizio, da parte di professionisti regolarmente abilitati, della professione medico chirurgica e della terapia e dell’assistenza ambulatoriale ai fini di diagnosi, cura e riabilitazione.

Nella giornata di mercoledì 5 febbraio 2020 presso il centro di Via Pirandello 1 avverrà la presentazione ufficiale di Bianalisi oltre che l’inaugurazione della nuova apparecchiatura di Risonanza Magnetica, infatti, grazie all’unione delle due realtà, nell’ottica di un attento, continuo adeguamento e miglioramento dei nostri servizi, è stata recentemente installata una apparecchiatura diagnostica di Risonanza Magnetica di ultimissima generazione che garantisce immagini più precise e dettagliate grazie alla tecnologia interamente digitale, oltre a ridurre i problemi legati alla claustrofobia.

La macchina è stata installata presso la sede di Via Pirandello 1r di Omnia Medica ed offre esami in tempi rapidi e massima affidabilità diagnostica unitamente all’importante comfort durante l’esecuzione. L’unità di RM, dal design aperto, con un accesso facile e diretto del paziente, tavolo paziente ampio e confortevole, rotante e asimmetrico, non solo facilita il posizionamento del paziente ma offre anche massima stabilità, riducendo notevolmente gli artefatti da movimento, elemento fondamentale per garantire un’ottima qualità d’immagine. Rispetto alla Risonanza Magnetica chiusa, molto più diffusa, questa apparecchiatura consente di superare tutti i disagi connessi alla impossibilità di sostare in uno spazio chiuso ed angusto garantendo l’esecuzione dell’esame a tutti i pazienti ed in particolare a quelli che soffrono di claustrofobia e sovrappeso; l’ampio spazio disponibile consente inoltre alla persona di assumere posizioni e posture più confortevoli assolutamente improponibili nelle apparecchiature chiuse.

Personale tecnico e medico altamente qualificato, ampie fasce orarie (tutti i giorni compreso il sabato), assenza di liste d’attesa e refertazione quasi immediata, costi contenuti, rappresentano valori aggiunti che consentono a Omnia Medica di essere un vero punto di riferimento per coloro che necessitano di eseguire un esame di Risonanza Magnetica.