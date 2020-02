Piana Crixia, 360 mila euro per la costruzione del nuovo magazzino comunale

Un finanziamento da 360 mila euro. E' quanto destinato al comune di Piana Crixia nell'ambito del decreto di approvazione del Piano di riparto dei fondi di Protezione civile per l’annualità 2020.

Il documento è stato firmato venerdì scorso dal presidente della Regione Liguria e Commissario straordinario per l’emergenza maltempo dell’autunno 2018 Giovanni Toti.

Una somma importante che verrà realizzata per la costruzione del nuovo magazzino comunale che sorgerà nella zona del Centro Parco in piazzale "Capitano Zoppi", dietro alle ex scuole elementari.

L'attuale magazzino, malmesso e situato in zona esondabile, verrà demolito.