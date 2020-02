Roccavignale, 100 mila euro per la messa in sicurezza della strada di Camponuovo

100 mila euro contro il dissesto idrogeologico. E' questo il finanziamento ottenuto dal comune di Roccavignale tramite il decreto di approvazione del Piano di riparto dei fondi di protezione civile per l’annualità 2020, firmato venerdì scorso in Regione dal presidente della Regione Liguria e Commissario straordinario per l’emergenza maltempo dell’autunno 2018 Giovanni Toti.

"Il progetto consiste nel consolidamento del versante roccioso sulla strada di Camponuovo, all'altezza del bivio dei giganti - spiega il sindaco Amedeo Fracchia - Realizzeremo un muro di contenimento e installeremo una rete nella parte alta del costone. Questi lavori uniti alle somme urgenze del maltempo 2019 (circa 1 milione di euro) permetteranno alla cittadinanza di dormire sonni tranquilli per un bel po'".