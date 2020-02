Ciclista investito da un veicolo questa mattina ad Albisola Superiore. L'allarme è stato lanciato poco dopo le ore 10 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Il sinistro si è verificato in corso Mazzini. Sul posto la Croce Oro di Albissola Marina, l'automedica e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.

Il ciclista, pare un uomo, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ancora in via di accertamento la dinamica dell'incidente.