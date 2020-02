Malore al centro massaggi di Albenga: è deceduto l'uomo

È deceduto per cause naturali l’uomo di 56 anni che, ieri sera, è stato colto da malore mentre si trovava nel Centro Massaggi di via Ugo La Malfa ad Albenga.

Sulle dinamiche vige ancora il più stretto riserbo: pare comunque che, all’arrivo dei militi della Croce Rossa di Vadino, per l’uomo non ci fossero già più speranze.

Al personale di soccorso non è rimasto altro da fare che chiamare gli agenti di Polizia Locale per i rilievi del caso.

Verso le ore 22 è sopraggiunto davanti al Centro un particolare veicolo coibentato per il trasporto della salma.

Le indagini proseguiranno, nel frattempo dalle forze dell'ordine e dalla Pubblica Assistenza non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni.