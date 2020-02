Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 13 a Piana Crixia, in località Pera, per un rogo.

Le fiamme si sono sviluppate in alcune sterpaglie nei pressi di un'abitazione per cause ancora da accertare. Immediato è scattato l'allarme e pronta si è attivata la macchina dell'emergenza.

Stando alle prime informazioni non risultano fortunatamente intossicati o ustionati.